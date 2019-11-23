Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
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Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъ11:12

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском09:55

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новости07:54

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ru08:00

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.ру08:00

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвы08:31

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС07:43
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К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

Rambler News Service вчера в 13:51
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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси» в матче АПЛ

РИА Новости 14:34
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РИА Новости 15:32
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
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Рекомендации Росздравнадзора по управлению качеством медицинской деятельности внедряют 155 ЛПУ

Практические рекомендации Росздравнадзора «Интегрированная система управления качеством и безопасностью медицинской деятельности» внедряются в 155 медицинских организациях страны, 25 из которых уже подтвердили соответствие изложенным в них требованиям.
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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Названы способы использования старых смартфонов

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Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

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Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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