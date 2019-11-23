Экономика
RT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
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Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Политика
Джонсон решил утвердить сделку с ЕС до конца года
Премьер-министр Великобритании, лидер правящей Консервативной партии Борис Джонсон хочет утвердить сделку с Брюсселем до Рождества, которое британцы отметят 25 декабря.
Происшествия
Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка
Убийство воров в законе в Сухуме произошло на глазах маленькой девочки. Видео опубликовал в субботу, 23 ноября, Telegram-канал «Подъем».
Наука
Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции
В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
Футбол
«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Либертадорес.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Здоровье
Рекомендации Росздравнадзора по управлению качеством медицинской деятельности внедряют 155 ЛПУ
Практические рекомендации Росздравнадзора «Интегрированная система управления качеством и безопасностью медицинской деятельности» внедряются в 155 медицинских организациях страны, 25 из которых уже подтвердили соответствие изложенным в них требованиям.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Сенат Боливии одобрил созыв новых выборов президента
Палата сенаторов парламента Боливии одобрила законопроект о созыве новых выборов президента страны, сообщается в Twitter палаты.
Общество
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Футбол
Сборная России сыграет два матча дома на Евро-2020
Сборная России в групповом этапе чемпионата Европы проведет два матча в Санкт-Петербурге и сыграет в Копенгагене с Данией.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Фигурное катание
Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно
Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина: «Первый канал ищет мне замену»
Надежда Бабкина рассказала журналистам о загруженном графике. По словам телеведущей, Первый канал ищет ей замену.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.