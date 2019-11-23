Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
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Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъ23 ноября в 11:12

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС23 ноября в 07:43

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвы23 ноября в 08:31

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ru23 ноября в 08:00

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.ру23 ноября в 08:00

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новости23 ноября в 07:54

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском23 ноября в 09:55
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Политика

Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Кино

Мединский разрекламировал новый российский блокбастер

Министр культуры РФ Владимир Мединский в соцсетях посоветовал своим подписчикам сходить на новый российский фильм «Аванпост», отметил, что он опережает многие голливудские фильмы на сходную тематику.
Свободная Пресса 01:50
Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах лечения антибиотиками

Специалисты добавили, что если люди не будет соблюдать нормы приема антибиотиков, то в ближайшие 10-15 лет может появится инфекция, устойчивая к данному виду лекарств.
Восток-Медиа 22 ноября в 08:08
Наука

Новая модель поможет спрогнозировать ряд солнечных явлений

Доктор Дженни Родригес (Jenny Rodriguez) из Космического центра Сколтеха вместе с коллегами из Германии и Бразилии разработали модель для оценки изменений беты плазмы в солнечной атмосфере.
AstroNews.ru 23 ноября в 23:30
Политика

Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе

Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
РИА Новости вчера в 19:17
Общество

Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости признался, что испытал сложную гамму чувств при назначении на Сахалин, однако не было удивлен такому решению.
РИА Новости 02:08
Происшествия

Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП

Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
Московский Комсомолец вчера в 11:22
Общество

Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году

Российская газета 23 ноября в 02:48
Политика

Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Коммерсантъ 00:44
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Футбол

Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".
Soccer.ru 00:57
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Экономика

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:29
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Политика

Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Известия вчера в 22:10
Политика

Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 19:18
Общество

Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Известия вчера в 19:13
Происшествия

К председателю главного суда Челябинска пришли силовики

Ранее квалификационная коллегия судей Челябинской области (ККС) отстраняла Лутфуллоеву от должности председателя суда из-за жалоб на нее со стороны коллег.
URA.Ru 01:08
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Армия и оружие

США руками курдских боевиков и ЧВК Blackwater крадут нефть в Сирии

По словам эксперта, США руками курдских боевиков и ЧВК Blackwater крадут нефть в Сирии.
ФАН 00:17
Общество

В Киеве памятник Шолом-Алейхему разрисовали свастикой

В Киеве неизвестные вандалы осквернили памятник знаменитому еврейскому писателю Шолом-Алейхему.
Евразия Daily 02:49
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Политика

Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Вести.Ru вчера в 10:50
Гаджеты

Visionox показала скручивающийся дисплей для смартфонов

Astera вчера в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
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