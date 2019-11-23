Экономика
RT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог
ТАСС23 ноября в 07:43
Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита
Эхо Москвы23 ноября в 08:31
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:01, Вашингтон
Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Кино
Мединский разрекламировал новый российский блокбастер
Министр культуры РФ Владимир Мединский в соцсетях посоветовал своим подписчикам сходить на новый российский фильм «Аванпост», отметил, что он опережает многие голливудские фильмы на сходную тематику.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах лечения антибиотиками
Специалисты добавили, что если люди не будет соблюдать нормы приема антибиотиков, то в ближайшие 10-15 лет может появится инфекция, устойчивая к данному виду лекарств.
Наука
Новая модель поможет спрогнозировать ряд солнечных явлений
Доктор Дженни Родригес (Jenny Rodriguez) из Космического центра Сколтеха вместе с коллегами из Германии и Бразилии разработали модель для оценки изменений беты плазмы в солнечной атмосфере.
Политика
Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе
Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту — не уникальное решение.
Общество
Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин
Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости признался, что испытал сложную гамму чувств при назначении на Сахалин, однако не было удивлен такому решению.
Происшествия
Украинский детский омбудсмен попал в реанимацию после ДТП
Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба попал в реанимацию после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Политика
Экс-мэр Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Футбол
Клопп считает, что ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что защитник "красных" Вирджил ван Дейк заслуживает получить "Золотой мяч".
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Экономика
«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году
Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Политика
Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
Политика
Трамп отправил в отставку министра ВМС США
До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Общество
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Происшествия
К председателю главного суда Челябинска пришли силовики
Ранее квалификационная коллегия судей Челябинской области (ККС) отстраняла Лутфуллоеву от должности председателя суда из-за жалоб на нее со стороны коллег.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Армия и оружие
США руками курдских боевиков и ЧВК Blackwater крадут нефть в Сирии
По словам эксперта, США руками курдских боевиков и ЧВК Blackwater крадут нефть в Сирии.
Общество
В Киеве памятник Шолом-Алейхему разрисовали свастикой
В Киеве неизвестные вандалы осквернили памятник знаменитому еврейскому писателю Шолом-Алейхему.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Гаджеты