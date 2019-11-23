Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

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