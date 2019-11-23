Экономика

RT на русскомRT на русскомНовак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.
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Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъ11:12

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском09:55

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новости07:54

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ru08:00

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.ру08:00

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвы08:31

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС07:43
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Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ 21 ноября в 08:45
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Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма

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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

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Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше

Sport.ru 13:29
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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости 11:13
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Игры

Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx

Трейлер разместила на своей странице в Youtube компания-разработчик компьютерных игр Valve (ниже).Сюжет строится вместо Half-Life 3 на неизведанной территории VR.
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Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

После домашнего матча воронежского «Факела» с «Нижним Новгородом» (0:2) Футбольной национальной лиги (ФНЛ) фанаты хозяев выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами.
RT на русском 13:26
Политика

СБУ заблокировала поставки угля с Донбасса в обход запрета

Служба безопасности Украины заблокировала механизм поставок угля, который добыт на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.
Московский Комсомолец 13:34
Хоккей

Игорь Есмантович: Нужна еще одна программа – как сохранить олимпийских чемпионов для сборной

В ЦСКА, одном из базовых клубов сборной, ныне играют 8 олимпийских чемпионов, есть чемпионы мира.
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Космос

«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты вчера в 14:56
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
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В Щекинском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

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Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
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Путин назвал долю современного вооружения в армии и на флоте

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Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

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Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
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Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

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Происшествия

В России горящий BMW потушили стоками из канализации

В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru 01:25
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Рубин — Зенит 1:2

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Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
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Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 21 ноября в 14:21
Кино

Вышел трейлер 12-го сезона «Доктора Кто»

Сегодня, 23 ноября, культовому научно-фантастическому сериалу «Доктор Кто» исполняется 56 лет: пилотный эпизод показали в 1963 году.
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«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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