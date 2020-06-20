Политика
ИзвестияНовак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности «Северного потока-2»
Комсомольская правда06:13
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Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Гаджеты
Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro
Китайский инсайдер заявил, что пребывающий под санкциями техногигант Huawei успеет до сентября создать достаточный запас процессоров, чтобы без нарушения объявленного ранее графика выпустить флагманские смартфоны серии Mate 40.
Faktom 12:47
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Кино
Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости»
Короткий 30-секундный тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» опубликовал в своем Twitter-аккаунте режиссер картины Зак Снайдер.
Live24 вчера в 06:38
Игры
Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь
Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK 18 июня в 16:39
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Авто
Названы лучшие подержанные кроссоверы за 500 тыс. рублей
Правда за 500 тыс. рублей попадаются изжившие свой век экземпляры с пробегом около 200 тыс. км. А замыкает рейтинг Kia Sportage, о ненадежности которого почти слагают легенды.
SpeedMe вчера в 08:13
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 03:43
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Газета.Ru 13:59
Политика
Посол оценил безопасность России после выхода США из СНВ-3
Безопасность России не пострадает в случае выхода США из СНВ-3, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Взгляд.ру 12:49
Футбол
«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Футбол
Игрок «Локомотива» Живоглядов оценил шансы своей команды победить в РПЛ
Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Живоглядов оценил шансы своей команды победить в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:36
Политика
Стал известен рейтинг Лукашенко в Сети
Политического конкурента Лукашенко задержали после допроса Число пользователей, которые поддерживают Александра Лукашенко - 263 тысячи человек (3,8%), 4,3 миллиона человек( 62,6%) убеждены, что президент должен покинуть свой пост.
Национальная служба новостей 10:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb 05:25
Происшествия
Появилось видео с места смертельной аварии на Черняховского
Появилось видео с места смертельной аварии на перекрестке Черняховского и Пролетарской.
Каскад 12:58
Космос
NASA планирует увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
ИА Красная Весна 18 июня в 10:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
ProstoProSport вчера в 12:57
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24