Политика
ИзвестияНовак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности «Северного потока-2»
Комсомольская правда06:13
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Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Россия производит лучшие в мире лекарства от коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
Газета.Ru 07:46
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Lenta.ru вчера в 20:54
Наука
В России создали биоразлагаемый сплав для костных имплантатов
Материаловеды создали новый сплав на основе магния, галлия и цинка, который можно использовать для изготовления временных биоразлагаемых костных имплантатов.
ТАСС Наука 18 июня в 06:24
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В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
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RT на русском вчера в 14:12
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Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Украинских журналистов обвинили в постановочных репортажах в Донбассе
Журналисты украинских телеканалов «UA: Первый» и ICTV занимаются подготовкой постановочных репортажей в Донбассе.
News.ru 08:09
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
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«Брайтон» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал».
Чемпионат 07:15
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
Происшествия
Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте
Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Общество
Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
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Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
iReactor вчера в 09:24
Политика
Лукашенко объяснил, почему женщина не может возглавить Белоруссию
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои слова о том, что женщина не может возглавить республику.
News.ru 07:29