Политика

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Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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Глава Минэнерго оценил уровень завершенности «Северного потока-2»

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