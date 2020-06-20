Политика
ИзвестияНовак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности «Северного потока-2»
Комсомольская правда06:13
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Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Футбол
«Спартак» назвал стартовый состав на игру РПЛ с «Арсеналом»
Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала».
РБК 09:09
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Футбол
Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом
Матч против «Сочи» провели игроки команды «Ростова» 2003 года рождения. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками».
Lenta.ru 08:26
Происшествия
В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег
Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Экономика
Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет
Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости.
СургутИнтерНовости 04:50
Футбол
«Уотфорд» и «Лестер» обменялись голами в самой концовке
В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» и «Лестер» сыграли в результативную ничью.
ProstoProSport 09:25
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Авто
АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
В деле о ДТП актера Ефремова может смениться потерпевший
Mockva.ru 18 июня в 06:06
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Общество
Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»
Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
Lenta.ru 08:28
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
Политика
Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире
Ранее на этой неделе в Москве начались клинические испытания двух форм вакцины от коронавируса, которые были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).
РБК 07:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Футбол
Уткин: «Поступок Мостового в игре с „Ростовом“ на аморальный не тянет»
Напомним, что Ерёменко возмутил поступок Мостового при счете 1:7. 22-летний футболист получил по ногам и после свистка быстро вскочил, пробив мячом в оппонента.
Евро-футбол.ру 06:57
Здоровье
Патяшина сообщила о снижении прироста новых случаев коронавируса
На совещании в Доме Правительства РТ глава Управления Роспотребнадзора по РТ — Главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина сообщила, что в республике продолжается снижение темпа прироста новых случаев коронавируса.
Республика Татарстан 06:38
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07