Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.

Футбол «Спартак» назвал стартовый состав на игру РПЛ с «Арсеналом» Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала».

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 895

Футбол Игру вратаря-«школьника» в матче РПЛ оценили за рубежом Матч против «Сочи» провели игроки команды «Ростова» 2003 года рождения. В спортивной прессе и социальных сетях их окрестили «школьниками».

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 183

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 493

Космос Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей. 5

Экономика Россиянам предоставят новый внушительный налоговый вычет Как пишет PRIMPRESS, сегодня россияне могут получить налоговый вычет с расходов на образование, медицинских услуг или при покупке недвижимости. 16

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 450

Авто АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 64

Политика Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире Ранее на этой неделе в Москве начались клинические испытания двух форм вакцины от коронавируса, которые были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). 116

Футбол Уткин: «Поступок Мостового в игре с „Ростовом“ на аморальный не тянет» Напомним, что Ерёменко возмутил поступок Мостового при счете 1:7. 22-летний футболист получил по ногам и после свистка быстро вскочил, пробив мячом в оппонента.