Энергетика
ИзвестияНовак заявил о прогнозируемых ценах на топливо в России
После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Утром в понедельник цены на мировом рынке на углеводород начали стремительное снижение.
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Новак заявил, что падение цен на нефть не скажется на стоимости бензина в РФ
Газета.Ru10 марта в 05:37
Минэнерго не собирается менять налоговый механизм по ценам на бензин в РФ
Экономика сегоднявчера в 06:23
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Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек
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Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Польша хотела бы провести совместный с Россией анализ документов и прийти к общему пониманию исторических фактов и взаимоотношений между двумя странами, заключил дипломат.
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По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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