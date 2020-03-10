Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак заявил о прогнозируемых ценах на топливо в России

После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Утром в понедельник цены на мировом рынке на углеводород начали стремительное снижение.
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Глава Минэнерго: стоимость топлива в России будет прогнозируемой

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Новак заявил о прогнозируемых ценах на топливо в России

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В России оценили перспективы роста цен на бензин

Lenta.ru10 марта в 05:42

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МИР 2410 марта в 05:37

Минэнерго не собирается менять налоговый механизм по ценам на бензин в РФ

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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
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Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
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В России выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таким образом, на данный момент в стране 28 заболевших.
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В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

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Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

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Астрономы рассказали, насколько холодно в космосе

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По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

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