После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Утром в понедельник цены на мировом рынке на углеводород начали стремительное снижение.

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