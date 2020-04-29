Энергетика
КоммерсантъМинэнерго ожидает снижение добычи нефти на 10% по итогам года
Добыча нефти в России по итогам года снизится примерно на 10%, сообщил министр энергетики Александр Новак. В мае добыча снизится на 19% по сравнению с февралем, добавил он. Компании сократят производство в рамках соглашения ОПЕК+.
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Новак: все российские НК в рамках ОПЕК+ снизят нефтедобычу на 19% от уровня февраля
Интерфакс - Россия02:06
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Комментарии
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В каждом регионе ведется работа в авральном режиме, что соответствует нынешней ситуации с пандемией коронавируса, после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны, сообщил пресс-секретарь президента Рф Дмитрий Песков.
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Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
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Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны.
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Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Дефицит топлива на внутреннем рынке РФ недопустим, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике.
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Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
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Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
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Сегодня решение по базовой ставке озвучит Федеральная резервная система (ФРС) США, а в четверг - Европейский центробанк (ЕЦБ).
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Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
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