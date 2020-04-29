Российские нефтедобывающие компании получили пропорциональные квоты по снижению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. С мая производство сырья сократят приблизительно на 20% от уровня февраля. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак в среду, 29 апреля.

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 34

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Политика Румыния предоставит статус автономии области, где проживают венгры Нижняя палата парламента Румынии начала процедуру предоставления автономии Секейскому краю - области компактного проживания секеев, венгерского национального меньшинства на территории Румынии.

Политика Путин поручил подготовить план выхода из ограничений по коронавирусу Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу. 95

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Происшествия Президент Австрии находится в безопасности после эвакуации из дворца Президент Австрии Александер Ван дер Беллен доставлен в безопасное место после эвакуации из дворца Хофбург после сообщения о заложенной бомбе. 1

Общество Снятие ограничений в Москве начнется со строителей Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов. 62

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Технологии «Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном» За 35 лет работы с тромбозами пришлось сталкиваться с массивными тромбоэмболиями легочной артерии, «растворять» тромбы у пациентов, удалось создать методы диагностики и написать несколько учебников.

Общество Более 70% кафе и ресторанов в РФ могут уйти с рынка к 1 июля В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства. 4

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 40

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Гаджеты Xiaomi официально представила MIUI 12 MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже. 48

Биатлон СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21. 3

Армия и оружие Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Музыка МТС ТВ покажет серию домашних концертов популярных музыкантов Компания МТС ТВ уже завтра, 29 апреля 2020 года, запустит серию онлайн-концертов для своих клиентов.