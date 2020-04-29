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REGNUMREGNUMНовак заявил о снижении добычи угля в России

Москва, 29 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Российские угольные компании сократили добычу угля в стране с начала апреля на 10,3%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.
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Александр Новак
С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения объемов сокращения по итогам года планируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года.
— Александр Новак, российский политикРЕН ТВ 08:25

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