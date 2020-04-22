Энергетика
ИзвестияНовак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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с чего всё началось
Министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в РФ, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.РИА Новости07:52
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Комментарии
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Российская газета 09:05
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Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
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ВОЗ порекомендовала УЕФА отказаться от футбола до конца 2021 года
Сообщается, что ВОЗ порекомендовала отказаться от футбола до конца 2021 года.
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37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.
RuNews24.ru 08:22
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты
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Коммерсантъ 08:39
Общество
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Коммерсантъ 07:29
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В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Политика
Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
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Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
Политика
В США решили засудить Китай за эпидемию коронавируса
В США решили засудить Китай за эпидемию коронавируса Миссури стал первым американским штатом, подавшим иск в суд к Китаю из-за ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ 09:25
Культура
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
Сценаристом выступил Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова («Триггер»).
Lenta.ru 09:32
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
Ведомости 08:11
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
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Сериал «Зулейха открывает глаза» обновил рекорды телеэфира
Evo-rus.com вчера в 14:24
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Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
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Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика
Путин поговорит с Куйвашевым про коронавирус в Свердловской области
Президент РФ Владимир Путин обсудит по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ситуацию в регионе.
Политсовет 06:00