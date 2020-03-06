Энергетика
Life.ruНовак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля
Новак отметил, что с учётом принятого сегодня решения с 1 апреля со всех стран ОПЕК и "не ОПЕК" снимаются обязательства по сокращению добычи нефти. В России возможность увеличения нефтедобычи будет зависеть от планов компаний, с которыми Минэнерго проведёт встречу по этому вопросу.
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