Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

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