Энергетика

Life.ruLife.ruНовак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля

Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
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Новак допустил возможность наращивания добычи нефти Россией с апреля

RT на русском13:21

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Коммерсантъ11:50

Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний

РБК12:11

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Интерфакс11:52

Страны ОПЕК+ не договорились по сокращению добычи нефти

РИА Новости13:55

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. С апреля обязательств нет, нефть дешевеет

Фонтанка.Ру11:40

Новак: Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии

ТАСС11:27
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