Энергетика
Life.ruНовак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля
Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
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