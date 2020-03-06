Энергетика

Life.ruLife.ruНовак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля

Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
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Переговоры стран ОПЕК+ провалились из-за разногласий с Россией

РИА Новости13:55

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Коммерсантъ11:50

Новак сообщил о продолжении взаимодействия в рамках хартии по итогам ОПЕК+

Известия12:03

Заседание ОПЕК+ закончилось безрезультатно

Интерфакс11:52

Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний

РБК12:11

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи. С апреля обязательств нет, нефть дешевеет

Фонтанка.Ру11:40

Новак: Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии

ТАСС11:27
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