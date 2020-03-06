Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене сообщил, что был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии. При этом добыча нефти без ограничения может увеличиться с 1 апреля.

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

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