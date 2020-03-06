Энергетика
КоммерсантъНовак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи
Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене сообщил, что был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии. При этом добыча нефти без ограничения может увеличиться с 1 апреля.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Комментарии
Футбол
Итальянских судей отстранили от еврокубков
Как сообщает Tuttomercatoweb, в УЕФА отреагировали на вспышку коронавируса в Италии и решили не вызывать судей из этой встречи на встречи еврокубков.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Пятеро заболевших находятся в Москве. За последние сутки в России обнаружили шесть новых случаев коронавируса.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов
Происшествия
Пранкер извинился за «приступ коронавируса» в московском метро
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Общество
В Германии установят первый памятник Ленину
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 197
За прошедшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 49 человек от последствий болезни скончались.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Наука
Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
Политика
Зеленский рассказал о сроках выхода Украины из переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, если соглашение не будет достигнуто за ближайший год.
Гаджеты
Названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro
В сети появились характеристики нового Redmi Note 9 Pro, который выйдет в 2020 году.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Энергетика
Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Финансы
Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть
Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% - ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года.
Игры
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store
Музыка
Организаторы «Евровидения» могут сменить формат из-за коронавируса
Нидерландская телерадиовещательная компания Nederlandse Publieke Omroep (NPO), выступающая одним из организаторов 65-го "Евровидения", не исключает, что из-за распространения коронавирусной инфекции придется изменить формат конкурса.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Наука
Выявлен более агрессивный подтип коронавируса
Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук отметился первым голом в составе столичного клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя
Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
В России изменили процедуру прохождения техосмотра
Согласно новой версии законопроекта, опубликованной на сайте regulation.gov.ru, число фотографий уменьшили ровно на треть - снято требование фиксировать машину во время процедуры.