Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян 7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.

Происшествия В Свердловской области с оторвавшейся льдины сняли 20 рыбаков Спасатели доставили на берег два десятка любителей зимней рыбалки, которые отправились в марте на промысел и оказались на оторвавшейся от берега льдине на водохранилище в Свердловской области.

Авто В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2 По данным аналитиков, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в 2019 году составил 121,8 г/км, что на 1,8 г/км больше, чем в 2018-м.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Шоу-бизнес Иван Телегин познакомил Марию Гончар со своей матерью Известный российский спортсмен Иван Телегин, который получил травму и не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую избранницу Марию Гончар с матерью.

Политика Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла Температура в Москве в субботу превысила отметку в плюс девять и стала рекордной за 140 лет наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общество В Иране от коронавируса умерла депутат парламента Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.

Политика В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.