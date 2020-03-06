Энергетика

Life.ruLife.ruНовак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля

Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
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Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Коммерсантъвчера в 11:50

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Новак: Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии

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