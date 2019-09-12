Политика
RT на русскомНовак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Спорт
Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая по биатлону
Петербургский дневник 10:16
Происшествия
Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.
Москва 24 вчера в 10:38
Политика
Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году
Путин пообщался с жителями села и возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действий 1999 года, а также в других локальных конфликтах.
Газета.Ru 10:31
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Армия и оружие
В Оренбург прилетит Владимир Путин
Ряд СМИ сообщили, что с 16 по 21 сентября ожидается приезд Президента РФ Владимира Путина. Он примет участие военных учениях «Центр - 2019».
Time56.ru 12:22
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Политика
Постпред США при ООН пообещала «защищать бедных и слабых»
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт пообещала друзьям и союзникам Соединённых Штатов защищать их на международной арене, как и «бедных и слабых».
RT на русском 12:07
Интернет
Mozilla тестирует VPN для Firefox, но только в США
Компания Mozilla запустила тестовую версию своего VPN-расширения под названием Private Network для пользователей браузера Firefox.
3DNews вчера в 15:49
Наука
В Израиле нашли «хирургические» инструменты возрастом полмиллиона лет
Российская газета 09:20
Футбол
Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Вести.Ru 09:10
Здоровье
Ветеринары: в карантин по бешенству в Саратове попали 13 улиц
Напомним, во дворе одного из домов по ул. Замковой сдохла кошка. В радиусе 500 м от этого места был установлен карантин по бешенству.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:40
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Единоборства
Путин и Нурмагомедов обсудили напряженный график командировок
Российская газета 11:20
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС 12:38
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 10 сентября в 16:17
Финансы
Силуанов допустил финансирование проекта «Арктик СПГ-2» из средств ФНБ
Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» может быть частично профинасирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Rambler News Service 11:49
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today 11:48
Политика
Комитет Рады рекомендует отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады выступил за отстранение сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях Об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 13:17