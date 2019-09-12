Энергетика
RT на русскомНовак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
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Новак: решение суда по OPAL повлияет на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной
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