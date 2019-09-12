Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

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