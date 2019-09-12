с чего всё началось

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Единоборства Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.

Политика Захарова ответила на вопрос Цимбалюка Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.

Армия и оружие Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.

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Хоккей «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Здоровье Как бесплатно получить профессиональную медицинскую помощь Например, пациенту предлагают заплатить за медицинские изделия, без которых невозможно провести операции (эндопротезы), или за сами операции, потому что бесплатную операцию якобы нужно ждать месяцами, а то и годами.

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Здоровье Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

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Происшествия Пролитый пилотом кофе заставил лайнер прервать полет Пилот пассажирского лайнера, летевшего из германского Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.

Авто Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере? Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.

Политика Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Экономика Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.

Армия и оружие Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.

Происшествия Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.

Кино Кэмерон заявил, что «Аватар 2» поборется с фильмом «Мстители: Финал» Канадский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что сделает все возможное, чтобы сиквел "Аватара" стал не менее успешным, чем блокбастер Marvel "Мстители: Финал", который этим летом стал самым кассовым фильмом в мире, сообщает Deadline.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Политика США восстановили военную помощь Украине Представитель американской администрации заявил, что США восстановили всю военную помощь Украине.