Политика
RT на русскомНовак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Религия
Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла
Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известия 10:39
Шоу-бизнес
Лепс вновь начал употреблять алкоголь
Рамблер вчера в 16:17
Авто
Audi показала внедорожник будущего
На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».
Известия 10 сентября в 07:25
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Экономика
Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.
Ведомости вчера в 19:21
Политика
Путин: Во главе России не может стоять «слюнтяй»
Российская газета 10:34
Хоккей
Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова
Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
Чемпионат 07:00
Космос
В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
ТК Звезда 10 сентября в 07:37
Общество
Погода в Москве побила температурный рекорд 1955 года
Погода в Москве в четверг, 12 сентября, побила температурный рекорд 1955 года — температура воздуха в столице составила +25,6 градуса.
Известия 09:55
Единоборства
Родные Максима Дадашева вымогают деньги у вдовы боксера
У боксера остались ребенок и жена, которая не может наладить отношения с родными супруга. Елизавете Апушкиной сейчас тяжело вдвойне.
StarHit.ru 10:00
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
RT на русском 09:50
Политика
Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
Политика
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
РИА Новости 10:29
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.
Московский Комсомолец 08:50
Авто
Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
Автоновости дня 01:05
Футбол
Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»
Sport24.ru вчера в 08:08
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Футбол
«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание
Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:58
Кино
Джеки Чан отменил визит в Россию
Актер Джеки Чан отметил визит в Россию, где он должен был присутствовать на премьере российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
Свободная Пресса 10 сентября в 10:54
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43