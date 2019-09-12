Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Религия Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Авто Audi показала внедорожник будущего На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Экономика Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру.

Хоккей Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.

Космос В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.

Общество Погода в Москве побила температурный рекорд 1955 года Погода в Москве в четверг, 12 сентября, побила температурный рекорд 1955 года — температура воздуха в столице составила +25,6 градуса.

Единоборства Родные Максима Дадашева вымогают деньги у вдовы боксера У боксера остались ребенок и жена, которая не может наладить отношения с родными супруга. Елизавете Апушкиной сейчас тяжело вдвойне.

Политика Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.

Политика Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Футбол «Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".

Кино Джеки Чан отменил визит в Россию Актер Джеки Чан отметил визит в Россию, где он должен был присутствовать на премьере российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».

Политика Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.