Политика

RT на русскомRT на русскомНовак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
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