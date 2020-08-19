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Новак заявил о восстановлении мирового спроса на нефть на 90%

Мировой спрос на нефть после спада из-за падемии коронавируса восстановился до 90% от докризисного уровня, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Министр отметил, что предложение нефти на мировом рынке в июле оказалось ниже спроса на 1 млн баррелей в сутки.В источнике
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ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
Эхо Москвы

Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%

Эхо Москвы18:09
News.ru

Новак: спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

News.ruвчера в 16:41
Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Газета.Ru

Минэнерго: спрос на нефть восстановился до 90% докризисного уровня

Газета.Ruвчера в 15:53
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40

Путин назвал главным качеством управленца умение слышать людей

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин, выступая перед выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев, которые прошли обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы, подчеркнул, что управленец должен уметь слышать людей.
Путин назвал главным качеством управленца умение слышать людей
Экономика сегодня08:34
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На 25 полигонах и 16 аэродромах ЮВО начались военные учения

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Это Кавказ18 августа в 02:32

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Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного из омского аэропорта в больницу скорой медицинской помощи №1 в Омске, врачи оценивают как тяжелое, сообщили в минздраве региона.
Коммерсантъ Новосибирск02:53

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По данным главы регионального министерства образования Татьяны Дерновой, после открытия в Омске детских садов в пяти дошкольных учреждениях был обнаружен коронавирус у сотрудников, дети при этом не заболели.
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