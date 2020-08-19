Новак заявил о восстановлении мирового спроса на нефть на 90%
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Мировой спрос на нефть после спада из-за падемии коронавируса восстановился до 90% от докризисного уровня, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Министр отметил, что предложение нефти на мировом рынке в июле оказалось ниже спроса на 1 млн баррелей в сутки.В источнике
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Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак
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