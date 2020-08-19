Новак заявил о восстановлении мирового спроса на нефть на 90%
Смотрите также
Ярмыш прокомментировала сообщения о выпивавшем накануне Навальном
Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу о ДТП
Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тысячи автомобилей в России
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Супруга Ефремова обвинила журналистов в оказании давления на их семью
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
СБУ планировала вывезти из России фигуранта дела МН17
Белорусская оппозиция выразила готовность к контактам с Россией
В Ростуризме допустили повторение акции кешбэка за туры по России
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Минздрав не исключил отравление как причину госпитализации Навального
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Лидер преступного мира Азербайджана убит в Анталье
Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Мировой спрос на нефть после спада из-за падемии коронавируса восстановился до 90% от докризисного уровня, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Министр отметил, что предложение нефти на мировом рынке в июле оказалось ниже спроса на 1 млн баррелей в сутки.В источнике
Подробнее о событии
Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак
Финмаркетвчера в 10:40