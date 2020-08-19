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Новак заявил о восстановлении мирового спроса на нефть на 90%

Мировой спрос на нефть после спада из-за падемии коронавируса восстановился до 90% от докризисного уровня, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Министр отметил, что предложение нефти на мировом рынке в июле оказалось ниже спроса на 1 млн баррелей в сутки.В источнике
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Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
Газета.Ru

Минэнерго: спрос на нефть восстановился до 90% докризисного уровня

Газета.Ruвчера в 15:53
News.ru

Новак: спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

News.ruвчера в 16:41
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58
Эхо Москвы

Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%

Эхо Москвы18:09
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40

Ярмыш прокомментировала сообщения о выпивавшем накануне Навальном

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш опровергла 20 августа информацию о том, что накануне вечером он выпивал, а утром в четверг принимал какие-то таблетки, что могло спровоцировать отравление.
Ярмыш прокомментировала сообщения о выпивавшем накануне Навальном
Известия07:27
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Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Ведомости07:06
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Бильд в своей статье утверждает, что в Беларусь направляются бойцы российского ОМОНа и Росгвардии

Появившиеся ранее в белорусских СМИ сообщения об отправке в Беларусь российских «зеленых человечков» Бильду подтвердили сразу несколько источников в Берлине и Москве.
Эхо Москвы07:12

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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