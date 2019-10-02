Энергетика
RT на русскомНовак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке
Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
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Армия и оружие
Исламисты напали на военную базу США в Сомали
Московский Комсомолец 30 сентября в 06:31
Футбол
Адиев: «У меня сейчас нет амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова»
Ранее стало известно, что Адиев вошел в тренерский штаб Игоря Шалимова после отставки Рашида Рахимова.
Sport24.ru вчера в 07:29
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Гаджеты
Берегись, Xiaomi. Realme продала более миллиона смартфонов за день
Компания Xiaomi смогла реализовать более 1,5 миллиона новых устройств за несколько часов.
iXBT.com вчера в 23:47
Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Интерфакс вчера в 12:41
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Зеленский в Раде очертил «красные линии» Киева в реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламентских фракций в Верховной раде и прояснил ситуацию с согласованием Киевом "формулы Штайнмайера", сообщил глава фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.
Интерфакс 04:54
Музыка
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия
Под Петербургом в ДТП погиб один человек, восемь пострадали
В результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали.
RT на русском 04:53
Экономика
Городской бюджет Петербурга разделили на четыре программы
Известно, что в 2020 году бюджет разделен на четыре государственных программы.
Piter.tv 00:32
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Политика
Пушков: Россия и Донбасс не признают новый закон об особом статусе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Россия и народные республики Донбасса ни за что не признают новый закон об особом статусе региона, если поправки не будут согласованы должным образом.
Комсомольская правда 03:40
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
Уволен глава калининградского управления СКР Виктор Леденёв
В 2013 году генерал юстиции назначен руководителем следственного управления СКР по Калининградской области.
Клопс 03:34
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк 30 сентября в 21:52
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Общество
Правообладатели лишатся более половины вознаграждения
В сентябре Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения, говорится в письме РАО, направленном правообладателям («Ведомости» ознакомились с документом).
Ведомости вчера в 13:29
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru 30 сентября в 08:25
Политика
Замглавы МИД РФ принял участие во второй международной встрече по Ливии в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял участие во второй международной встрече по Ливии в «берлинском формате» на уровне старших должностных лиц.
ФАН 04:40
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Экономика
Siemens построит в Татарстане электростанцию мощностью 250 МВт
«Сименс» и «Казаньоргсинтез» построят в Татарстане парогазовую электростанцию мощностью 250 МВт.
TatCenter 03:02
Футбол
Лэмпард отреагировал на скандал с участием Баркли
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об инциденте с участием полузащитника команды Росса Баркли.
Sportbox.RU 05:04
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Общество
Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж
Более половины (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за границей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".
Интерфакс 04:19
Футбол
Хосеп Гвардиола: Мне жаль Фодена, он заслуживает играть больше
Уверен, что он будет помогать нам еще больше.
Советский спорт 03:46
Происшествия
В сеть утекла налоговая информация десятков миллионов россиян
Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила, что налоговые данные 20 млн россиян хранились в открытом доступе в сети около года.
Ferra 03:51
Экономика
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45