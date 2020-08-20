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Дума ТВ
Дума ТВ

Новак заявил об исполнении Россией сделки ОПЕК+ на 97%

Глава Минэнерго Александр Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ на 97% в июле, сократив добычу черного золота. Мировые объемы добычи также уменьшились, благодаря чему стоимость нефти возросла, а спрос возвращается к докризисным показателям.В источнике
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Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40
РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВвчера в 15:43
Российская газета

Замочные скважины

Российская газетавчера в 15:02
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

Накануне официальные посредники Одесской епархии Украинской православной церкви оказали поддержку 12-летнему мальчику по имени Максим Ткачук, которому не разрешили принимать участие в отборочном туре детского музыкального конкурса «Евровидение» по причине того, что он выступал на мероприятиях, «организованных государством-агрессором».
Территория новостейвчера в 11:28
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Подержанные автомобили могут подорожать в России

Специалисты Autonews уточнили, что кредитные учреждения не спешат выдавать средства на приобретение подержанных авто, что также не допускает роста цен на вторичном рынке и стимулирует покупателя обратить внимание на подержанные автомобили.
NewInform02:49
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ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.
Интерфакс00:42

В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским".
РИА Новости20:48
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