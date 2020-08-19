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Газета.Ru
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.В источнике
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Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58
РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВвчера в 15:43
Эхо Москвы

Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%

Эхо Москвы18:09
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40

ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.
Интерфакс00:42

Число умерших от коронавируса в Карелии достигло 25

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Петрозаводска 1942 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания.
Столица на Онего01:56

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
19

Авторы ремейка Mafia рассказали о классическом уровне сложности

Прохождение Mafia: The City of Lost Heaven может вызвать затруднения у многих игроков, но разработчики ремейка решили порадовать тех, кто жаждет вызова оригинала, добавив в игру «классический», то есть максимальный уровень сложности.
Игромания.ру01:21

Тесты на потерю запаха и вкуса помогут отличить коронавирус от гриппа

Есть надежда, что результаты, опубликованные в журнале «Rhinology», пишет «INDEPENDENT» могут помочь в разработке тестов на запах и вкус в качестве более быстрого инструмента скрининга для отличия инфекций COVID-19 от других форм гриппа зимой.
Южный Федеральный23:06
6

На космодром Байконур доставлен орбитальный модуль «Наука» для МКС

«Сегодня, 19 августа 2020 года, модуль «Наука», запуск которого к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года, прибыл на космодром Байконур», — указано в сообщении госкорпорации.
REGNUMвчера в 10:57
7

Оливия Уайлд экранизирует женский комикс Marvel для Sony

Популярная голливудская актриса Оливия Уайлд назначена режиссером одного из женских комиксов Marvel, который намерена экранизировать студия Sony Pictures, Издание Variety, сообщает о подписании соответствующего контракта и скором запуске проекта в производство.
Kinonews.ru01:45