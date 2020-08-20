Новак заявил об исполнении Россией сделки ОПЕК+ на 97%

Глава Минэнерго Александр Новак заявил о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+ на 97% в июле, сократив добычу черного золота. Мировые объемы добычи также уменьшились, благодаря чему стоимость нефти возросла, а спрос возвращается к докризисным показателям.