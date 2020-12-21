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Новак заявил об изменениях на рынке нефти на фоне новостей о COVID-19

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Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло в том числе и на то, что мы сегодня на рынках видим существенную коррекцию цен на нефть.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак рассказал о влиянии нового штамма коронавируса на цену нефти

Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло, в том числе, и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию цен на нефть.
ТАССвчера в 07:40
Подробнее о событии
ФАН

Новак объяснил связь цен на нефть и новостей о британском штамме COVID-19

ФАНвчера в 09:41
Говорит Москва

Новак назвал непредсказуемой ситуацию на рынке нефти из-за нового штамма COVID-19

Говорит Москвавчера в 07:51
RT на русском

Новак назвал влияющие на цены на нефть факторы

RT на русскомвчера в 07:44
Российская газета

Новак: Новости о новых локдаунах в Европе влияют на нефтяные цены

Российская газетавчера в 07:42
ПРАЙМ

Новак оценил текущую ситуацию на рынке нефти

ПРАЙМвчера в 07:41
ТАСС

Новак рассказал о влиянии нового штамма коронавируса на цену нефти

ТАССвчера в 07:40
Газета.Ru

Новак: новый штамм COVID в Великобритании существенно повлиял на цену нефти

Газета.Ruвчера в 07:36

В Хабаровске 16 домов и школа остались без тепла из-за аварии

«22 декабря 2020 года в 01:50 в г. Хабаровске в районе ул. Бурейская, 10 из-за повреждения на теплотрассе без горячей воды и отопления остались 16 многоквартирных домов, одно дошкольное и одно общеобразовательное учреждения», — заявили в ведомстве.
В Хабаровске 16 домов и школа остались без тепла из-за аварии
RT на русском20:44

Сбербанк договорился о совместных разработках с производителем робототехники Kuka

Лаборатория робототехники Сбербанка и производитель робототехники Kuka договорились о совместной разработке и внедрении продукции и технологий в области робототехники, говорится в сообщении Сбербанка.
ТАССвчера в 04:46

Семья убийц получила 54 года колонии за жестокую поножовщину на правобережье Красноярска

В Красноярске 46-летнего жителя села Туруханск и двоих его сыновей 18 и 22 лет признали виновными в убийстве и покушении на убийство и приговорили к длительным срокам в колонии.
Newslab.ru20:32