Новак заявил об изменениях на рынке нефти на фоне новостей о COVID-19
Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло в том числе и на то, что мы сегодня на рынках видим существенную коррекцию цен на нефть.В источнике
С чего всё началось
Новак рассказал о влиянии нового штамма коронавируса на цену нефти
Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло, в том числе, и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию цен на нефть.
ТАССвчера в 07:40
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Новак назвал непредсказуемой ситуацию на рынке нефти из-за нового штамма COVID-19
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