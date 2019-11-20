Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНовак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак. Министр пояснил, что Россия внесла такое предложение Украине 28 октября в рамках трехсторонней встречи по газу с участием ЕС.
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Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РБК07:52

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС07:58

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

REGNUM08:55

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ru10:05

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русском07:48

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РИА Новости06:51

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известия06:34
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

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Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Общество

Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России

В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
REGNUM 06:48
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
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Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
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Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Решение связывают со скандалом вокруг 60-й премии «Грэмми», когда представительницы музыкальной индустрии потребовали отставки президента Американской академии звукозаписи Нила Портнова из-за того, что на церемонии, по их мнению, было представлено слишком мало женских выступлений.
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Армия и оружие

НАТО признает космос сферой военной деятельности

Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
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В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
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Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
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Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

Опубликовано видео с места провала автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате которого погибли два человека.
RT на русском вчера в 05:58
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский не смог своевременно вылететь в Очаков, куда прибыли переданные Россией украинские военные корабли, из-за отказа двигателя в президентском самолете «Ан», передает издание «Новое время» со ссылкой на источник.
Rambler News Service 14:29
Политика

Помпео назвал условия новых соглашений по контролю вооружений

19 ноября власти США заявили о готовности обсуждать с Россией новые соглашения по контролю за вооружениями, но с условием, что в них будет принимать участие Китай.
Известия 14:10
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Студенты вышли на пикет против очередного срока ректора МГУ

Студенты вышли на пикет против очередного срока ректора МГУ Студенты вышли на пикет против внесения поправок в законопроект, согласно которому Путин может неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПБГУ после достижения ими предельного возраста (65 лет).
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Обнаруженная на Кубани в выгребной яме девочка находится в реанимации

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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
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