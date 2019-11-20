Экономика
РИА НовостиНовак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак. Министр пояснил, что Россия внесла такое предложение Украине 28 октября в рамках трехсторонней встречи по газу с участием ЕС.
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Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интернет
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Футбол
Морено об уходе из сборной Испании: «Моя совесть чиста, я человек своего слова»
Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено прокомментировал свой уход с занимаемого поста.
Футбол
Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены.
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Футбол
«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Происшествия
Главного пристава Всеволожска ФСБ увезла в Москву. Он попал под космодром «Восточный»
Начальника приставов Всеволожского района Степового доставили в СК Петербурга как свидетеля, а увезли в Москву вежливо, но принудительно.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Общество
Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России
В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Музыка
Объявлены номинанты на премию «Грэмми»
Решение связывают со скандалом вокруг 60-й премии «Грэмми», когда представительницы музыкальной индустрии потребовали отставки президента Американской академии звукозаписи Нила Портнова из-за того, что на церемонии, по их мнению, было представлено слишком мало женских выступлений.
Армия и оружие
НАТО признает космос сферой военной деятельности
Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Общество
Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера»
Глава ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей традиционного приема в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» в стиле героев саги о Гарри Поттере.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Происшествия
Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
Опубликовано видео с места провала автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате которого погибли два человека.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский не смог своевременно вылететь в Очаков, куда прибыли переданные Россией украинские военные корабли, из-за отказа двигателя в президентском самолете «Ан», передает издание «Новое время» со ссылкой на источник.
Политика
Помпео назвал условия новых соглашений по контролю вооружений
19 ноября власти США заявили о готовности обсуждать с Россией новые соглашения по контролю за вооружениями, но с условием, что в них будет принимать участие Китай.
Политика
Студенты вышли на пикет против очередного срока ректора МГУ
Студенты вышли на пикет против очередного срока ректора МГУ Студенты вышли на пикет против внесения поправок в законопроект, согласно которому Путин может неограниченное количество раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПБГУ после достижения ими предельного возраста (65 лет).
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.