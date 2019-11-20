Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНовак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак. Министр пояснил, что Россия внесла такое предложение Украине 28 октября в рамках трехсторонней встречи по газу с участием ЕС.
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Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС07:58

Новак сообщил о переговорах России и Украины по прямым поставкам газа в объеме 15 миллиардов кубометров в год

Комсомольская правда07:25

Москва обсуждала с Киевом прямую закупку 15 млрд кубометров газа в год

RT на русском07:48

Новак сообщил об обсуждении с Киевом поставок газа объемом 15 млрд куб. м

РБК07:52

Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год

Газета.Ru06:52

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РИА Новости06:51

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известия06:34
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Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
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РИА Новости вчера в 21:50
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Взгляд.ру 07:47
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Политика

Зеленский рассказал о «доброй традиции» Тимошенко

Подмосковье Сегодня вчера в 13:13
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Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Общество

Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок

Из-за значительного подорожания медицинских справок для водителей в больницах Рязани выстроились очереди к наркологам, сообщает Рязанский городской сайт.
REGNUM 04:20
Шоу-бизнес

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов

Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов Телеведущая вывела свою гостью из себя.
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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об обязательной установки российского ПО на электронные устройства.
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Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
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Музыка

Украинская певица София Ротару вернется в Россию

Советская и украинская эстрадная певица, народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару приняла решение вернуться в Россию для участия в нескольких проектах.
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Авто

Aston Martin представил новый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку после месяцев лечения

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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
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Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Политика

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Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
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Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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Футбол

УЕФА утвердил состав корзин на жеребьевке ЕВРО-2020

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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

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