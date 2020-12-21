Журналистская правдаНовак ждет в 2021 году восстановления мирового спроса на газRT на русскомРосбалтЭкономика сегодняРоссийская газетаОбщественная служба новостейLenta.ruВице-премьер России Александр Новак выступил на сессии проекта «Россия и мир».В источникеОценить2Комментировать2ПоделитьсяПодробнее о событииПандемия не приходит однаРоссийская газетавчера в 12:03Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газаИнтерфаксвчера в 08:30Правительство ожидает восстановления спроса на газ в 2021 году до докризисного уровняТАССвчера в 08:49Новак дал прогноз по спросу на газRT на русскомвчера в 09:45Новак: спрос на нефть восстанавливается медленнее прогнозовКоммерсантъвчера в 08:16«Северсталь» планирует удвоить продажи труб большого диаметра в 2021 году при восстановлении спросаFinam.Ruвчера в 09:36Спросу на нефть предсказали медленное восстановлениеLenta.ruвчера в 09:18Показать ещё