Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Журналистская правда
Журналистская правда

Новак ждет в 2021 году восстановления мирового спроса на газ

RT на русском
Росбалт
Экономика сегодня
Российская газета
Общественная служба новостей
Lenta.ru
Вице-премьер России Александр Новак выступил на сессии проекта «Россия и мир».В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Пандемия не приходит одна

Российская газетавчера в 12:03
Интерфакс

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Интерфаксвчера в 08:30
ТАСС

Правительство ожидает восстановления спроса на газ в 2021 году до докризисного уровня

ТАССвчера в 08:49
RT на русском

Новак дал прогноз по спросу на газ

RT на русскомвчера в 09:45
Коммерсантъ

Новак: спрос на нефть восстанавливается медленнее прогнозов

Коммерсантъвчера в 08:16
Finam.Ru

«Северсталь» планирует удвоить продажи труб большого диаметра в 2021 году при восстановлении спроса

Finam.Ruвчера в 09:36
Lenta.ru

Спросу на нефть предсказали медленное восстановление

Lenta.ruвчера в 09:18