Экономика
РИА Новости«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие
"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
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«Новатэк» и «Совкомфлот» создают СП для проводки судов с будущих СПГ-проектов
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