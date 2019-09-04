Экономика
РИА Новости«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие
"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
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«Новатэк» и «Совкомфлот» создают СП для проводки судов с будущих СПГ-проектов
Будущее России. Национальные проекты20:47
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:15, Вашингтон
Общество
Указ губернатора отменит строительство элитной высотки
Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп Правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
Сибирские Новости 21:00
Футбол
Три лиги потратили более миллиарда евро во время трансферного окна
Этим летом кампания была довольно активной. Так, сразу в трех лигах клубы потратили более миллиарда евро на приобретения.
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Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Совместная следственная группа намерена допросить по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 бывшего командира ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в городе Снежное Владимира Цемаха, который был арестован украинскими властями по подозрению в причастности к трагедии, сообщает AP.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Авто
Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Хоккей
«Адмирал» обыграл «Барыс» в первом матче сезона КХЛ
В следующем матче «Адмирал» сыграет на выезде с «Сибирью» 5 сентября, игра начнется в 15:30 по мск .
МК-Спорт 12:34
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Экономика
VEON намерен улучшить позиции «Вымпелкома» на российском рынке
Предполагаемые инвестиции в российскую "дочку" VEON не раскрывает. "Вымпелком" - третий оператор в России по числу абонентов.
Финмаркет 09:33
Здоровье
Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России
Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Футбол
Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку. Ультрас «Интера» встали на их защиту
Ультрас-группировка «Интера» Curva Nord обратилась к нападающему Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 16:29
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20
Игры
Сервис подписок на игры Uplay+ от Ubisoft уже доступен
Сегодня Ubisoft объявила, что её сервис подписок на видеоигры Uplay+ теперь официально доступен для ПК с Windows за 999 рублей в месяц.
3DNews 14:48
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до второй категории
2 сентября ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — до третьей.
РБК 15:03
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Происшествия
Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках
Отмечается, что с молодого человека сняты обвинения по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), но предъявлены по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к участию в несогласованной акции в интернете.
URA.Ru 13:22