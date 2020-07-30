«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»
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Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года. Об этом рассказал зампред НОВАТЭКа Марк Джитвей в ходе телефонной конференции. «В четвертом квартале 2020 г. ожидаем завершение работ по четвертой линии», — цитирует его ТАСС.В источнике
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