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«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»

Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года. Об этом рассказал зампред НОВАТЭКа Марк Джитвей в ходе телефонной конференции. «В четвертом квартале 2020 г. ожидаем завершение работ по четвертой линии», — цитирует его ТАСС.В источнике
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РБК

НОВАТЭК перенес привлечение финансирования для «Арктик СПГ-2» на 2021 год

РБК14:29
Известия

«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»

Известия10:18
Коммерсантъ

НОВАТЭК снова сократит инвестпрограмму

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НОВАТЭК полностью привлечёт финансирование для «Арктик СПГ — 2» в 2021 году

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«Новатэк» ждет рост добычи газа в 2020 году на 2%

Нефтегазовая вертикаль10:34
ПРАЙМ

«Новатэк» ожидает завершения строительства четвертой линии «Ямал СПГ» в IV квартале

ПРАЙМ14:25
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Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК04:58
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Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК09:52
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Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК13:02
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