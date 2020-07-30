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Нефтегазовая вертикаль
Нефтегазовая вертикаль

«Новатэк» ждет рост добычи газа в 2020 году на 2%

«Новатэк» сохраняет прогноз роста добычи газа в 2020 году на 2%, а объем добычи углеводородов ожидает на уровне 2019 года, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции. При этом «Новатэк» вновь понизил прогноз по инвестиционной программе в 2020 году.В источнике
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News.ru

НОВАТЭК полностью привлечёт финансирование для «Арктик СПГ — 2» в 2021 году

News.ruвчера в 10:57
РБК

НОВАТЭК перенес привлечение финансирования для «Арктик СПГ-2» на 2021 год

РБКвчера в 14:29
ПРАЙМ

«Новатэк» изучает проекты в области водородной энергетики, видит в ней потенциал

ПРАЙМвчера в 15:04
Коммерсантъ

НОВАТЭК снова сократит инвестпрограмму

Коммерсантъвчера в 12:59
ФедералПресс

Четвертую линию завода «Ямал СПГ» введут в четвертом квартале года

ФедералПресс00:58
Нефтегазовая вертикаль

«Новатэк» ждет рост добычи газа в 2020 году на 2%

Нефтегазовая вертикальвчера в 10:34
Известия

«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»

Известиявчера в 10:18

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Известия19:35
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новостивчера в 15:34

Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах

На задержанных 29 июля в Белоруссии россиян, которых государственное информагентство «БелТА» назвало «боевиками частной военной компании Вагнера», заведено уголовное дело о подготовке теракта.
KM.ruвчера в 03:41
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44-летняя актриса Елена Захарова показала стройную фигуру в купальнике

Подписчики оценили формы женщины 44-летняя актриса театра и кино Елена Захарова на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию в купальнике, которая пришлась по вкусу подписчикам.
АМИТЕЛвчера в 19:48

Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов

Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM20:33
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ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвывчера в 10:33
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Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия00:45
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБКвчера в 07:41
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