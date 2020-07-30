«Новатэк» ждет рост добычи газа в 2020 году на 2%

«Новатэк» сохраняет прогноз роста добычи газа в 2020 году на 2%, а объем добычи углеводородов ожидает на уровне 2019 года, сообщил зампред правления компании Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции. При этом «Новатэк» вновь понизил прогноз по инвестиционной программе в 2020 году.