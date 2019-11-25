Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн«Новатэк» просит средства на строительство терминала «Утренний»

Уточняется, что речь идет о 103,6 млрд. руб. По информации издания, они пойдут на строительство терминала "Утренний" в Обской губе.
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с чего всё началось

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Коммерсантъвчера в 17:44

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СМИ узнали о просьбе «Новатэка» выделить средства на терминал «Утренний»

Известия05:52

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Коммерсантъвчера в 17:44

«Новатэк» просит выделить 103,6 млрд рублей на проект крупнейшего СПГ-завода России

Комсомольская правда05:12

Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем

Lenta.ru04:28

«Ъ»: «Новатэк» просит выделить 103,6 млрд рублей на строительство терминала «Утренний»

ТАСС02:02

«Коммерсантъ» узнал об обращении Михельсона к Путину из-за «Арктик СПГ-2»

РБК01:50

СМИ: «НОВАТЭК» может не получить господдержку в 2020 году

Российская газета05:45
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:06, Ашберн
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

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Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
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Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

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Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
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Lenta.ru 07:18
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Молодой человек из Челябинска сменил фамилию на «Призыва нет»

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Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Новым главой «Российского экологического оператора» стал Михаил Мень

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Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
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В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

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Газета.Ru 07:10
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Google утверждает, что у Stadia нет проблем со стримами в 4K

Компания заверяет, что Stadia полностью поддерживает стримы в 4K при 60 FPS, а ограничения для графических настроек устанавливают сами разработчики игр.
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Общество

Власти Лондона отказали Uber в новой лицензии

Лицензия Uber была отозвана в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL.
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Политика

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство

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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Спорт

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от соревнований под национальным флагом сроком на 4 года.
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Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019

Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
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Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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Общество

Росгвардейцев обяжут представляться

В Госдуму на рассмотрение сегодня представят законопроект, согласно которому часть сотрудников Росгвардии будет обязана представляться гражданам по требованию.
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Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой

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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
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Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Ортиса

Как сообщается на сайте РИА «Новости», накануне в Лас-Вегасе состоялся поединок американского боксера Деонтея Уайлдера против кубинца Луиса Ортиса.
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Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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