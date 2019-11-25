Экономика
Моя Москва.онлайн«Новатэк» просит средства на строительство терминала «Утренний»
Уточняется, что речь идет о 103,6 млрд. руб. По информации издания, они пойдут на строительство терминала "Утренний" в Обской губе.
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с чего всё началось
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».Коммерсантъвчера в 17:44
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«Новатэк» просит выделить 103,6 млрд рублей на проект крупнейшего СПГ-завода России
Комсомольская правда05:12
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
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Повышенный метеоризм может быть симптомом серьёзной болезни
Среди перечисленных медиками факторов оказались серьёзные и даже опасные заболевания, сообщает издание News.ru.
Ugpressa.ru 15:37
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Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
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Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение
Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
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Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
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Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Политика
Новым главой «Российского экологического оператора» стал Михаил Мень
По словам Гордеева, практика работы РЭО за прошедший год показала, что "масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями".
Накануне.Ru 06:28
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Малышева назвала ранние признаки рака мозга
Телеведущая Елена Малышева озвучила для СМИ ранние признаки рака мозга.
Evo-rus.com 22 ноября в 13:23
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru 07:10
Технологии
Google утверждает, что у Stadia нет проблем со стримами в 4K
Компания заверяет, что Stadia полностью поддерживает стримы в 4K при 60 FPS, а ограничения для графических настроек устанавливают сами разработчики игр.
Cyber.sports.ru 14:43
Общество
Власти Лондона отказали Uber в новой лицензии
Лицензия Uber была отозвана в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL.
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Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется на работу в полпредство
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева переходит на работу в полномочное представительство президента по СЗФО, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Спорт
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от соревнований под национальным флагом сроком на 4 года.
Российская газета 15:52
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Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
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Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
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Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
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Росгвардейцев обяжут представляться
В Госдуму на рассмотрение сегодня представят законопроект, согласно которому часть сотрудников Росгвардии будет обязана представляться гражданам по требованию.
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Израиль уничтожил ракетным ударом сразу шесть сирийских систем ПВО
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
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Единоборства
Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Ортиса
Как сообщается на сайте РИА «Новости», накануне в Лас-Вегасе состоялся поединок американского боксера Деонтея Уайлдера против кубинца Луиса Ортиса.
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Армия и оружие
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу.
Lenta.ru 09:48
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Московский Комсомолец вчера в 10:21