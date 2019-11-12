Авто

За рулемЗа рулемНовая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
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