Религия

РИА НовостиРИА Новости«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры. Ранее Филарет заявил, что глава "новой церкви" Украины не проводит с ним службы.
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

РИА Новости14:49

ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета членства в Священном синоде

РБК16:07

Предстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ

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«Новая церковь» Украины прекратила полномочия раскольника Филарета

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Раскольника Филарета лишили полномочий члена синода ПЦУ

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Московский Комсомолец16:55

«Новая церковь» Украины выгнала Филарета из «синода»

Взгляд.ру14:56
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти мог возглавить итальянский «Милан».
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Руководство Польши пока не пригласили в Россию на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не пригласили в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
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Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

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Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

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Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
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Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
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МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
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Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу «Медиазоны» и Алексея Навального на цензуру со стороны властей России из-за запрета части расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске.
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