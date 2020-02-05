Религия

РИА НовостиРИА Новости«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры. Ранее Филарет заявил, что глава "новой церкви" Украины не проводит с ним службы.
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

РИА Новостивчера в 14:49

ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета членства в Священном синоде

РБКвчера в 16:07

Предстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ

Известиявчера в 14:59

«Новая церковь» Украины прекратила полномочия раскольника Филарета

Российская газетавчера в 16:58

Раскольника Филарета лишили полномочий члена синода ПЦУ

РЕН ТВвчера в 14:54

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Московский Комсомолецвчера в 16:55

«Новая церковь» Украины выгнала Филарета из «синода»

Взгляд.рувчера в 14:56
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Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru вчера в 18:47
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РБК вчера в 12:59
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Коммерсантъ вчера в 21:44
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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Газета.Ru вчера в 12:05
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После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика

Украина намерена подать новые иски против России

Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Хакасия-Информ 03 февраля в 20:28
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Футбол

«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол

В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:55
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Новый процессор от Intel провалил результаты тестов

Напомним, новые типы атак, которым подвержены процессоры Intel, были изучены группой ученых Мичиганского и Аделаидского университетов 28 января 2020 года.
Красная весна вчера в 20:32
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета вчера в 04:16
Шоу-бизнес

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Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa вчера в 20:38
Хоккей

Овечкин броском травмировал Самсонова на тренировке «Вашингтона»

Снаряд попал в шлем голкипера Ильи Самсонова, после чего с вратаря слетела амуниция.
NewInform вчера в 19:33
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Мясников назвал категории людей, рискующих умереть от коронавируса

По словам медика, в основном умирают от коронавируса пожилые люди и больные с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, пневмосклероз.
Волгоградская правда вчера в 21:33
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Известия вчера в 20:09
Экономика

Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

Молдавия надеется получить от России кредит в $200 млн на ремонт дорог, заявил президент страны Игорь Додон.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя вылетел после дозаправки в Тюмень

Известия вчера в 23:40
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Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Хоккей

Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»

"Лавины" на выезде нанесли крупное поражение хозяевам льда со счетом 6:1. Россияне Валерий Ничушкин и Никита Задоров набрали пять очков на двоих.
Вести.Ru вчера в 21:53
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
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Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости 02 февраля в 13:11
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Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru вчера в 07:12
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
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Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова 03 февраля в 17:51
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