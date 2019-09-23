с чего всё началось

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

Политика Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

Кино Трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож» появился в Сети Картина «Сторож» режиссера Юрия Быкова выйдет в прокат в кинотеатры и на платформе «Кинопоиск HD» 24 октября.

Происшествия Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Политика Трамп жалуется, что ему не дают Нобелевскую премию Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что ему не дают Нобелевскую премию мира.

Киберспорт DkPhobos: «Я не имел в виду, что игра была подставная» Ранее Имбач пояснил свои действия в игре против United ссорой в команде. DKPhobos обвинил участника Reshuffle Madness в сливе матча.

Политика Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Экономика Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Космос Крупное черное пятно на Юпитере оказалось тенью от спутника Астрономы выяснили происхождение огромного черного пятна на Юпитере, которое засняла 12 сентября станция Juno, оно оказалось тенью от спутника Ио, пишет Universe Today.

Транспорт В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.

Кино Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".

Авто Россиян предупреждают о росте цен на автомобили Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".

Экономика Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Гаджеты Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi MIX Alpha В компании Xiaomi дают понять насколько эффективно использование высокого разрешения камеры, впрочем, все это еще работает, в том числе и за счет программного обеспечения.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

ЖКХ В Москве начали давать отопление в жилые дома Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.

Происшествия Мосгорсуд отказался снять арест со счетов ФБК Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Космос Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.

Экономика Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Гаджеты В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100 В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.