с чего всё началось

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Общество Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Спорт В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек 30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.

Транспорт Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.

Экономика Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.

Культура Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.

Кино Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Экономика Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.

Политика Россия может смягчить кризис в Венесуэле – МИД Испании Россия может сыграть существенную конструктивную роль в переговорах между сторонами республики, передает слова представителя испанского МИД РИА Новости.

Культура Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Политика На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист Как сообщает РИА Новости, журналист выехал на своем автомобиле из дома в понедельник, после чего пропал без вести.

Происшествия Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.

Футбол Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.

Экономика В коммуналку россиян предложили включить новый платеж По оценке Всероссийского союза страховщиков, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры.

Баскетбол Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских команд Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских команд Единая лига ВТБ перед стартом начинающегося 25 сентября нового сезона обнародовала бюджеты девяти входящих в нее российских команд.

Игры Obsidian Entertainment наймет сотрудников для работы над новой RPG Компания Obsidian Entertainment открыла 12 вакансий для разработки новой ролевой игры ААА-класса.

Шоу-бизнес Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей Известный врач и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от опухоли мозга последней стадии.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Общество Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.