Политика
РБКНовая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях
Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.
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с чего всё началось
«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — приводит текст заявления глава делегации Лиза Ясько в Facebook.RT на русскомвчера в 11:38
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Общество
Коляда-театр оштрафовали за неготовность работать во время войны
Театр без ведома основателя включили в список предприятий, которые будут работать в случае войны или ядерного взрыва.
Екатеринбург Онлайн вчера в 13:34
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец вчера в 12:21
Авто
Россиян предупреждают о скором росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 22 сентября в 21:34
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия вчера в 10:26
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor вчера в 06:51
Наука
В клетках семенников мужчин найдены вещества, которые есть в конопле
В клетках семенников мужчин учеными найдены вещества, которые есть в конопле.
Ugpressa.ru вчера в 15:44
Происшествия
В Тюмени следствие разбирается в скандале с изъятием органов погибшего
В Тюмени в скандале относительно изъятия органов погибшего в ДТП мужчины разбираются следователи.
REGNUM вчера в 23:45
Политика
Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ
Ранее комиссия провела встречу с Вышинским и обсудила ситуацию, связанную с одновременным освобождением заключенных Россией и Украиной.
РИА Новости вчера в 16:30
Гаджеты
5 современных функций, которых нет в iPhone 11
Накануне презентации iPhone 11 было много слухов касательно того, что в новой линейке обязательно будет реверсивная беспроводная зарядка, чтобы как-то скомпенсировать внезапную отмену коврика AirPower, который сначала официально анонсировали, а потом решили тихо от него отказаться.
Газета.Ru вчера в 09:23
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera 21 сентября в 03:08
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Политика
Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России
С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.
Российская газета вчера в 07:03
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы вчера в 10:04
Футбол
Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее.
Матч ТВ вчера в 07:30
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Космос
Ученые обнаружили признаки существования «кварковых» планет
Некоторые ученые предполагают, что существуют не только кварковые звезды, но и кварковые планеты Китайские астрономы предположили вероятность существования сверхплотностых планет, вращающихся на минимальном расстоянии вокруг звезд, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:46
Футбол
Погба приобрел бойцовскую собаку для защиты от фанатов «МЮ»
Спорт-Экспресс вчера в 07:22
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV вчера в 02:08
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Хоккей
СКА в серии буллитов уступил ЦСКА
Спорт день за днем вчера в 15:18
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса вчера в 13:30
Армия и оружие
Конашенков рассказал о сбитых на подлете к Хмеймиму дронах
Известия вчера в 23:03
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
РБК 22 сентября в 10:57
Происшествия
Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:19
Футбол
Хави заявил, что не отказался бы возглавить команду АПЛ
В составе «Барселоны» Хави восемь раз стал чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 16:19