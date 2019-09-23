с чего всё началось

Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября. Об этом сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях

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