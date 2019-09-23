Политика

РИА НовостиРИА НовостиНовая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.
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«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — приводит текст заявления глава делегации Лиза Ясько в Facebook
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