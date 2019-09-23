с чего всё началось

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

Культура «Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Общество В Минфине назвали число чиновников в России Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк назвали неоперабельной Информацию о неоперабельной опухоли распространяют различные СМИ.

Технологии Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу "Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".

Экономика Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.

Здоровье В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Игры PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.

ЖКХ Режим ЧС введён в Еврейской АО из-за срыва начала отопительного сезона Режим чрезвычайной ситуации введён властями Еврейской автономной области в нескольких районах в связи со срывом начала отопительного сезона.

Кино В США пройдет церемония вручения премии «Эмми» В ночь с 22 на 23 сентября пройдет церемония вручения главной телевизионной премии — «Эмми».

Хоккей Заварухин: Красиков должен был пройти все команды лидеров Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над казанским "Ак Барсом" (4:2).

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Спорт ВАДА не установило сроков по расследованию в отношении РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте выступила с заявлением в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кино Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Здоровье Девочка с четырьмя руками и тремя ногами родилась в Индии Врачи планируют удалить ребенку лишние конечности Ребенок с четырьмя руками и тремя ногами родился в индийском штате Раджастан, сообщает РИА "Новости".