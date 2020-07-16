Армия и оружие
Российская газетаНовая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
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Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру 16:29
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Как сообщает ToDay News Ufa, пользователи Apple могут установить новые обновления iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ToDay News Ufa вчера в 16:03
Игры
Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition
Вашингтон, 16 июля 2020, 23:07 — REGNUM Компания Microsoft объявила об остановке производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.
REGNUM 16:07
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
Происшествия
В Москве полицейского задержали при попытке получить взятку
"Оперативниками Управления ФСБ России по Москве и Московской области и Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве задержан сотрудник УНК ГУ МВД России по Москве, который за прекращение проверочных мероприятий в отношении организации пытался получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:03
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Автоспорт
Решение по протесту Renault ожидается в августе
По информации из паддока Хунгароринга, вердикт ожидается во время одного из двух этапов в Сильверстоуне.
F1news.ru 08:37
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru 07:54
Армия и оружие
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:08
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Авто
Хьюз назвал причины, по которым «Феррари» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил
Эксперт отметил, что по данным GPS в квалификационном режиме «Скудерия» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил, сообщает The Race.
Чемпионат 17:13
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки).
РБК 17:45
Авто
Range Rover и Range Rover Sport оснастят новым дизельным двигателем
Лондон, 16 июля 2020, 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом.
REGNUM 07:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости 06:00
Здоровье
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, главным внештатным эндокринологом министерства здравоохранения РФ Иваном Дедовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 06:15
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
МедиаПоток 04:41