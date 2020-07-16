Армия и оружие
Российская газетаНовая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
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Футбол
Гол Жоаозиньо принес «Динамо» победу над «Уфой» в чемпионате России
Футболисты московского "Динамо" на выезде обыграли "Уфу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 13:02
Общество
Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений
Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса".
Уралинформбюро 12:46
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
Недавно супруги Асмус-Харламов, одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, объявили о своём решении развестись.
CT news 12:42
Здоровье
В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса
Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 1 039 случаев заражения коронавирусом у медицинских работников, 836 медикам удалось справиться с недугом.
Evo-rus.com 10:33
Происшествия
Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске
РИА Новости 09:12
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Энергетика
ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения
Цены на газ для населения повысятся с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 16 июля.
Известия 13:07
Музыка
Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
Японский концерн Toyota презентовал модернизированную Toyota Camry для рынка Северной Америки.
Новые автомобили 12:18
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид показала сильно округлившийся живот
Джиджи Хадид во время эфира продемонстрировала своим зрителям беременный живот.
Слово и Дело 06:09
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
Piter.tv 03:41
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Общество
Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты
На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с "Локомотивом".
РИА Новости 12:31
Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Шоу-бизнес
Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»
CT news вчера в 21:14
Гаджеты
Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R
Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.
iXBT.com 10:49
Политика
«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет
Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
РИА Новости 08:05