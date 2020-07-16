Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 11

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