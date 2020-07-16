Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНовая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

СМИ заявили о начале новой эпохи с появлением российских ЗРК С-500

Газета.Ru13:23

С-500: мы свидетели новой эпохи господства России на рынке вооружений? (Sasapost, Египет) (Sasapost)

ИноСМИвчера в 18:38

«Вселяет ужас»: СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500

РИА Новости10:21

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

Российская газета04:22

Египетское издание восхитилось системой С-500

Piter.tv04:14

«Эпоха господства С-500 «Прометей»: Россия создала зенитный комплекс, превосходящий все существующие

Военное обозрение01:51

СМИ назвали оружие России, «вселяющее ужас»

News.ru10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
268
Армия и оружие

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
5
Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
1,2K
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
11
Политика

Германия обвинила Россию в агрессии

Крамп-Карренбауэр добавила, что немецким властям нужно донести до России позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости.
URA.Ru 15:29
5
Политика

Силовики Белоруссии предотвратят массовые беспорядки

Главная задача - не допустить гибели государства, а армия является «силовым инструментом» в его руках, заявил 16 июля государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков в эфире телеканала ОНТ.
Ридус 16:11
Футбол

Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
97
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
1,4K
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
333
Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
5
Наука

Создано оптическое зеркало, состоящее всего из нескольких сотен атомов

Результаты исследований являются первыми экспериментальными наблюдениями такого рода в недавно появившемся новом поле субволновой квантовой оптики, где атомы находятся в упорядоченном порядке.
ГЛАС.RU 13:19
6
Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ 14 июля в 23:00
3
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

РИА Новости вчера в 10:50
424
Кино

Каким получился сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли

15 июля на стриминговом сервисе Peacock (проект американской медиакомпании NBCUniversal), а 16 июля в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» состоялась премьера первых эпизодов сериала «Дивный новый мир» по антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».
RT на русском 14:19
2
Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
366
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
1,3K
Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
1,4K
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
107
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
156
Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

TV BRICS 13:06
16
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
2,2K
Шоу-бизнес

Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди

Портрет Путина Полунин набил на груди в 2018 году, когда получил российское гражданство.
Культуромания 09:58
16
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
12
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
232
Происшествия

Обвиняемые в краже тысячи алмазов на 700 млн рублей предстанут перед судом

В ходе расследования у фигурантов изъяли 480 алмазов на сумму более 300 млн рублей.
Mockva.ru 13:23
Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
С-500
Зенитный ракетный комплекс
Российский зенитный ракетный комплекс, разрабатываемый АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Серийное производство комплекса запланировано на вторую половину 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное