Армия и оружие
Российская газетаНовая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
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Армия и оружие
Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители
В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Политика
Германия обвинила Россию в агрессии
Крамп-Карренбауэр добавила, что немецким властям нужно донести до России позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости.
URA.Ru 15:29
Политика
Силовики Белоруссии предотвратят массовые беспорядки
Главная задача - не допустить гибели государства, а армия является «силовым инструментом» в его руках, заявил 16 июля государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков в эфире телеканала ОНТ.
Ридус 16:11
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Наука
Создано оптическое зеркало, состоящее всего из нескольких сотен атомов
Результаты исследований являются первыми экспериментальными наблюдениями такого рода в недавно появившемся новом поле субволновой квантовой оптики, где атомы находятся в упорядоченном порядке.
ГЛАС.RU 13:19
Авто
Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz
Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ 14 июля в 23:00
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Происшествия
Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
РИА Новости вчера в 10:50
Кино
Каким получился сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли
15 июля на стриминговом сервисе Peacock (проект американской медиакомпании NBCUniversal), а 16 июля в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» состоялась премьера первых эпизодов сериала «Дивный новый мир» по антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».
RT на русском 14:19
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», — сказал полковник.
Известия 16:07
Шоу-бизнес
Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди
Портрет Путина Полунин набил на груди в 2018 году, когда получил российское гражданство.
Культуромания 09:58
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
Обвиняемые в краже тысячи алмазов на 700 млн рублей предстанут перед судом
В ходе расследования у фигурантов изъяли 480 алмазов на сумму более 300 млн рублей.
Mockva.ru 13:23
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16