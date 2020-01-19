Армия и оружие

REGNUMREGNUMНовая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

В соцсетях высмеяли новую форму космических войск США

Российская газета01:56

В Сети высмеяли камуфляж космических войск США

Взгляд.ру00:59

Камуфляжная форма Космических сил США стала объектом насмешек

Красная веснавчера в 11:09

В Сети высмеяли новую форму космических войск США

РИА Новостивчера в 23:20

Пользователи соцсетей высмеяли форму космических сил США

Известиявчера в 20:59

Форму Космических сил США высмеяли в соцсетях

РЕН ТВвчера в 18:03

Новую форму космических войск США в соцсети назвали «ужасающе веселой»

Комсомольская правда00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Футбол

Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»

Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Sports.ru вчера в 10:59
Экономика

Арендодателей квартир заставят платить налог

Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Ореанда-Новости 16 января в 15:23
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 17 января в 09:46
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика

В Северной Корее сменили главу МИД

По данным собеседников агентства, вместо Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года и был известен как специалист по взаимодействию с США, новым министром назначен Ли Сон Гвон, который ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, занимающегося отношениями между КНДР и Южной Кореей.
Lenta.ru 01:43
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru 17 января в 16:39
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК 16 января в 20:35
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60.
Известия вчера в 17:05
Футбол

Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»

Soccer.ru вчера в 12:34
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ вчера в 05:30
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости вчера в 07:09
Наука

Компьютер научили распознавать людей по танцам

Учёные из Финляндии обнаружили, что движения человека во время свободного танца можно использовать для автоматического определения личности танцующего с точностью более 90%.
Ferra вчера в 11:17
Здоровье

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик

Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Shraibikus News 00:06
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК вчера в 09:55
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Ведомости 16 января в 06:15
Гаджеты

LG придумала смартфон с гибким дисплеем-обложкой

Южнокорейская компания LG Electronics, по сообщению интернет-ресурса LetsGoDigital, размышляет над выпуском оригинального смартфона, оснащённого гибким дисплеем.
3DNews 01:37
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском вчера в 10:40
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru 17 января в 22:55
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

РБК 01:14
Общество

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Коммерсантъ 00:25
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Энергетика

«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине

"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
ТАСС 17 января в 07:19
Религия

Крещение в режиме онлайн: за ночь в купели окунулись больше 49 тысяч свердловчан

Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
Екатеринбург Онлайн 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное