Общество
Грани.ру«Новая газета»: Компании Пригожина получили контракты на разработку нефтяных месторождений в Сирии
Российские компании "Велада" и "Меркурий", получившие контракты на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, связаны с олигархом Евгением Пригожиным. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".
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Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой
Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
Общество
Путин объявил о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Путин напомнил, что государство всегда оказывало поддержку ветеранам войны. Обычно к Дню Победы они получали по 10 тыс. рублей.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
Происшествия
Автомобиль с ребенком угнали в Самарской области
Припаркованный у детского сада автомобиль ВАЗ-2110 с четырехлетним ребенком в салоне угнали в городе Кинель Самарской области.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Футбол
Баннер фанатов довел игрока ФК «Ростов» до слез
Игрок рассказал, что его коллеги и фанаты поддержали его.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Политика
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
Авто
В Россию приедет обновленный кроссовер Cadillac XT6
Американский автомобильный гигант Cadillac намерен в скором времени начать продажи в России обновленного кроссовера Cadillac XT6.
Игры
Инсайдер: Take-Two недовольна частотой выхода новых игр Rockstar Games
Материнская компания Rockstar Games — Take-Two — пытается убедить разработчиков вернуться к прежнему графику выпуска новых игр.
Политика
Мишустин пообщался с Медведевым перед заседанием Совбеза
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообщался с зампредседателя Совета безопасности, экс-премьером Дмитрием Медведевым.
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели четырех российских офицеров в Сирии
В сентябре прошлого года сообщалось о гибели в Сирии трех российских спецназовцев.
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Фигурное катание
В Канаде предложили натурализовать Туктамышеву
По словам Херша, многим российским фигуристкам стоит поискать канадских предков, учитывая ужасный уровень женского катания на чемпионате Канады.
Экономика
Минфин оценил исполнение расходов на нацпроекты в 2019 году
«Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году», —отмечается в сообщении.
Космос
SpaceX испытает систему катапультирования экипажа корабля Crew Dragon
Систему эвакуации экипажа космического корабля Crew Dragon испытает компания SpaceX 18 января.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».