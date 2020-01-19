Российские компании "Велада" и "Меркурий", получившие контракты на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений в Сирии, связаны с олигархом Евгением Пригожиным. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".

«Новая газета»: Компании Пригожина получили контракты на разработку нефтяных месторождений в Сирии

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